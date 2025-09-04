Haberler

Samsun'da Kiralık Otomobilde Uyuşturucu Yakalandı

Samsun'da Kiralık Otomobilde Uyuşturucu Yakalandı
Samsun'da kiralık otomobilde 1 kilo 900 gram metamfetamin ile yakalanan baba ve oğlu gözaltına alındı. Uyuşturucu sevkiyatı yapma şüphesiyle yakalanan A.H. ve S.A.H.'nın gözaltına alındığı bildirildi.

SAMSUN'a kiralık otomobilde 1 kilo 900 gram metamfetamin ile yakalanan A.H. (50) ve oğlu S.A.H. (27), gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.H. ile oğlu S.A.H.'ın, kiralık otomobille yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, baba ve oğlunun içinde olduğu otomobili, dün akşam Havza ilçesinde durdurdu. Yapılan aramalarda, 1 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
