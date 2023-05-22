Samsun'da kıraathanede tartıştığı kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde kıraathanede tartıştığı kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı.

Hürriyet Mahallesi Kaplanoğlu Sokak'ta bir kıraathanede oyun oynayan K.B. (48) ile yan masada oturan tanımadığı M.A. (53) arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından konuşmak için dışarı çıkan taraflardan M.A, yanında bulunan bıçakla K.B'yi yaraladı.

Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.B, tedavi altına alındı.

Soruşturmayı yürüten İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, şüpheliyi İncesu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.