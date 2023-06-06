Samsun'da kıraathanede kumar oynayan 5 kişiye para cezası verildi
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Samsun'un Bafra ilçesindeki bir kıraathanede kumar oynayan 5 kişi hakkında işlem yapıldı.
Samsun'un Bafra ilçesindeki bir kıraathanede kumar oynayan 5 kişi hakkında işlem yapıldı.
Bafra Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kızılırmak Mahallesi'ndeki bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.
Ekiplerin yaptığı incelemede kumar oynadıkları tespit edilen 5 kişiye 20 bin 275 lira ceza kesildi, kumar oynanmasına yer temini suçundan R.C. hakkında adli işlem uygulandı.
Öte yandan kumardan elde edildiği düşünülen 9 bin 600 liraya da el konuldu.
Kaynak: AA / Güncel