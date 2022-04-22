Samsun'da kilisede iftar

SAMSUN'da Mater Dolorosa Kilisesi'nde iftar yemeği verildi. Kilise Papazı Marcelo Cısneros, "Farklı dinler olarak ne kadar birbirimizle barış içinde yaşarsak, insan haysiyetini o kadar korumuş oluruz" dedi.

Ulugazi Mahallesi'ndeki Mater Dolorosa Kilisesi'nde iftar programı düzenlendi. Mahalle sakinlerinin katıldığı iftarda kilisede hazırlanan yemeklerle oruç açıldı. Yemeğin ardından dua yapıldı, Katolik Kilisesi Ruhani Lideri Papa Francis'in mesajı okundu.

Kilise Papazı Marcelo Cısneros da "Farklı dinler olarak ne kadar birbirimizle barış içinde yaşarsak, insan haysiyetini o kadar korumuş oluruz. Ramazan ayı Müslümanlara saygı duyulması gereken bir dönem. Çünkü Müslümanlar da dinlerine büyük bir itaatle bağlıdır" dedi.