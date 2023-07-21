Samsun'da KGYS Kameralarına Yansıyan Trafik Kazaları

Samsun'da yaşanan trafik kazaları, KGYS kameralarına kaydedilen görüntülerle ortaya çıktı. Ana arterler ve kavşaklarda meydana gelen kazaların nedeni olarak dikkatsizlik ve aşırı hız gösterildi.

SAMSUN'daki trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Samsun'da haziran ayında yaşanan bazı trafik kazalarını KGYS kameralarına kaydedilen görüntüleri internet sitesinde paylaştı. Yapılan paylaşımda, Samsun'daki ana arterler ve kavşaklarda dikkatsizlik ve aşırı hız sonucu meydana gelen kazalara ilişkin görüntüler yayınlandı. Görüntüler, "Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi" notuyla paylaşıldı.