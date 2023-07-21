Üye Girişi
Haberler

Samsun'da KGYS Kameralarına Yansıyan Trafik Kazaları

Güncel Haberler

Samsun'da yaşanan trafik kazaları, KGYS kameralarına kaydedilen görüntülerle ortaya çıktı. Ana arterler ve kavşaklarda meydana gelen kazaların nedeni olarak dikkatsizlik ve aşırı hız gösterildi.

SAMSUN'daki trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Samsun'da haziran ayında yaşanan bazı trafik kazalarını KGYS kameralarına kaydedilen görüntüleri internet sitesinde paylaştı. Yapılan paylaşımda, Samsun'daki ana arterler ve kavşaklarda dikkatsizlik ve aşırı hız sonucu meydana gelen kazalara ilişkin görüntüler yayınlandı. Görüntüler, "Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi" notuyla paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü Samsun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title