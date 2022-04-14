Samsun'da kesinleşmiş 36 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü çatıda yakalandı
AA - Recep Bilek - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen operasyonda kesinleşmiş 36 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü çatıda saklanırken yakalandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen operasyonda kesinleşmiş 36 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü çatıda saklanırken yakalandı.
Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A'nın, 19 Mayıs Mahallesi'ndeki annesine iftar için gideceği bilgisini aldı.
D.A'nın binaya girdiğini gören ekipler, hükümlüyü çatıda saklanırken yakaladı.
Gözaltına alınan D.A, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu'na teslim edildi.
Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen D.A. tutuklandı.
AA / Recep Bilek - Güncel