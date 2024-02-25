Samsun'da kesici alet bulunan kişi gözaltına alındı
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden kesici delici alet satışı yapıldığını tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kesici alet ve diğer eşyalar ele geçirildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde evinde çok sayıda kesici alet bulunan kişi gözaltına alındı
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya üzerinden kesici delici alet satışı yapıldığının tespit edilmesi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir şüphelinin evine yapılan operasyonda 147 kesici alet, faturasız 23 tıraş makinesi, 10 radyo, 15 matkap, 1 hilti, 2 spiral, 4 elektrikli testere ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıya adli işlem yapıldı.