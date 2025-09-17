Haberler

Samsun'da Kereste Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden ekipler, bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı. Samsun Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kirazlık mevkisindeki Örnek Sanayi Sitesi'nde bir kereste fabrikasında çıkan yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Emniyet Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile ilçe belediyelerine ait tankerlerle müdahale edildi.

Polis, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Yangın, yaklaşık 2,5 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Tavlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kereste fabrikasındaki yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Bütün ekiplerimiz güzel bir çalışma yaptı. Büyükşehir Belediyemiz, AFAD ekipleri, ilçe belediyeleri, İl Emniyet Müdürlüğü'müzün TOMA'ları koordine oldu. Çarşamba Havalimanı'ndan köpüklü itfaiye aracı geldi. Orman işletme ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Geçmiş olsun." dedi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
