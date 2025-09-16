Haberler

Samsun'da Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki kereste fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Kirazlık mevkisindeki Örnek Sanayi Sitesi'nde bir kereste fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Samsun Emniyet Müdürlüğü ve Samsun Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile ilçe belediyelerine ait tankerler yangına müdahale ediyor.

Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş yangın bölgesine giderek, yetkililerden yangına ilişkin bilgi edindi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
