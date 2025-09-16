Haberler

Samsun'da Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Alevler kısa sürede büyüyerek gökyüzünü kara bulutlarla kapladı.

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesi Örnek Sanayi Bölgesinde bulunan bir kereste fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın saat 20.30 sıralarında Tekkeköy ilçesinde Örnek Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir kereste fabrikasında çıktı. Fabrikadan yükselen duman ve alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanıcı ve ahşap malzemeler nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler onlarca metre yüksekliğe ulaştı, gökyüzü kara bulutla kaplandı. Polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

