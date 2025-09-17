Samsun'da Kereste Fabrikası Yangını: Büyük Hasar, Can Kaybı Yok

SAMSUN'da dün akşam çıkan kereste fabrikası yangın, yaklaşık 2,5 saatte söndürüldü. Sabah saatlerinde yangının enkazı ortaya çıkarken, büyük hasar alan fabrika kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Örnek Sanayi Sitesi 1028 Sokak'taki kereste fabrikasında, dün saat 20.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, AFAD, orman işletme ve havalimanı ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tüm ekiplerini seferber ederken, polise ait TOMA da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2,5 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarının da tamamlanmasıyla söndürüldü. İş yeri sahibi Ali Öztürk'ün, olaya ilişkin herhangi bir husumeti ya da şüphelendiği durumun bulunmadığı belirtildi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, gün aydınlanınca da yangının boyutu ortaya çıktı. Büyük hasar alan fabrikanın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar başlatıldı. Soruşturma sürüyor.