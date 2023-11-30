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Samsun'da Kenevir Yetiştiricisi Şüpheli Gözaltına Alındı

30 Kasım 2023 22:43 Son Güncelleme: 22:44 Abone Ol

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde evinde kenevir yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, şüphelinin evinde kenevir ekimi yapıldığını tespit etti ve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada kenevir bitkileri, esrar ve para ele geçirildi.