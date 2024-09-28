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Samsun'da Kenevir Operasyonu: 957 Kök Ele Geçirildi

Samsun'da Kenevir Operasyonu: 957 Kök Ele Geçirildi
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Vezirköprü ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kenevir ekimi yapan H.B.'nin arazisinde 957 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Operasyon, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma ekipleri, 957 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda H.B'nin (60) arazisinde kenevir ekimi yaptığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Arazide yapılan aramada 957 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

H.B'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel

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