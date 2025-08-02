Samsun'da Kenevir Eken Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da Kenevir Eken Şüpheli Gözaltına Alındı
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Samsun'un Terme ilçesinde ormanlık alanda kenevir eken 44 yaşındaki şüpheli M.C., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Operasyonda, 84 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Samsun'un Terme ilçesinde ormanlık alana kenevir eken şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince M.C'nin (44) hazine arazisi olan ormanlık alanda kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Düzenlenen operasyonda şüpheli kenevir ekimi yapılan yerde suçüstü yakalandı.

Bölgede yapılan aramada 84 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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