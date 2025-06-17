Samsun'da Kene Vakalarına Karşı İlaçlama Seferberliği

Samsun'da Kene Vakalarına Karşı İlaçlama Seferberliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediyesi, artan kene vakalarının önüne geçmek için 330 parkta ilaçlama çalışması başlattı. Çocuk parkları ve sosyal alanlarda gerçekleştirilen kapsamlı ilaçlama ile halk sağlığını koruma amaçlanıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin artan kene vakalarının önüne geçmek için 330 parkta ilaçlama çalışması başlattığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentte vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için her alanda çalışmalar gerçekleştirildiğine işaret edildi.

Artan kene vakalarına karşı ilaçlama çalışmalarının arttırıldığı bildirilen açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi tarafından toplam 25 ekip görevlendirilerek 327 adet çocuk parkı ile Doğu Park, Batı Park ve Millet Bahçesi gibi vatandaşların yoğun kullandığı sosyal alanlarda kapsamlı ilaçlama işlemleri gerçekleştirildi. Yaz aylarında artış gösteren kene vakalarına karşı vatandaşların sağlığını korumak amacıyla çalışmalarını yoğunlaştıran Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde kapsamlı bir ilaçlama seferberliği başlattı. Özellikle çocuk parkları ve vatandaşların sıklıkla zaman geçirdiği yeşil alanlarda sürdürülen ilaçlama faaliyetleri, kent genelinde halk sağlığını koruma adına büyük önem taşıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi kenelerin üreme ve yayılma riskine karşı dört merkez ilçede yoğun ilaçlama çalışmaları yürütüyor." ifadesine yer verildi.

Vatandaşlara uyarıda bulunan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Keneler özellikle yeşil alanlara hayvanlar aracılığıyla taşınmakta ve insanlara bulaşarak ısırma yoluyla sağlık problemlerine neden olabilmektedir. Bu konuda hem kurum olarak hem de bireysel düzeyde tedbir alınması önemlidir. Vatandaşlarımız kamusal alanlarda kene ile karşılaşmaları halinde belediyeye bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Gelen ihbarlara en kısa sürede müdahale edilerek ilgili bölgelerde yeniden ilaçlama yapılacak. Özellikle çocuk parklarında ve yeşil alanlarda vakit geçiren vatandaşlarımızın dikkatli olmaları, kenelere karşı fiziksel koruyucu önlemler almaları ve Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda yaptığı bilgilendirmelere riayet etmeleri gerekmektedir."

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
İran ve İsrail'den karşılıklı füze saldırıları! Şehirler yangın yeri

İran ve İsrail'den karşılıklı misillemeler! Şehirler yangın yeri
İşte İsrail'i vuran İran'ın elindeki en büyük koz! Hürmüz'ü kapatırlarsa petrol fiyatları uçabilir

Burayı kapatırlarsa piyasalar uçar! İşte İran'ın elindeki en büyük koz
Tahliye olan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri: Hiçbir suçum yokken beni 5 ay hücrede tuttular

İşte 5 ay sonra cezaevinden çıkan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri
2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan sanık: Aklımı yapay zekayla okudular

Platonik aşk dehşetinde ilginç savunma: Aklımı yapay zekayla okudular
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKaya Kübra:

Kripto Ticaretinin tamamen zamanlama ve bilgiyle ilgili olduğunu biliyor musunuz? Shelton Kenny sayesinde portföyümün 4 haftada 336 bin dolara fırladığını gördüm. Gerçek bir uzman! Onu TELEGRAM'da (SheltonSGNL) veya Whatsaqq adresinde bulabilirsiniz: 1 4 3 8 6 6 4 1 2 5 2

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ tahliye edildi

Ümit Özdağ tahliye edildi
Rusya, Ukrayna'yı İHA ve füzelerle vurdu! 15 kişi öldü, 75 kişi yaralandı

Görüntü İsrail ya da İran'dan değil! 440 İHA ülkeyi yerle bir etti
Trump, ABD'nin İsrail elçisinin mesajını paylaştı: Bayrak inmeyecek

Büyükelçiden Trump'a tuhaf mesaj! Dini vurgular dikkat çekti
Süper Lig'in flaş ekibi Cenk Tosun'a formayı giydirecek

Yeni adresini duyan taraftarlar kahrolacak
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcıdan sahnede tuhaf hareketler! Kimse anlam veremedi
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'bıçak parası' soruşturması: 11 gözaltı

Türkiye'nin önde gelen kamu hastanesine operasyon: 11 gözaltı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.