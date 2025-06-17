Samsun'da Kene Vakalarına Karşı İlaçlama Seferberliği

Samsun Büyükşehir Belediyesinin artan kene vakalarının önüne geçmek için 330 parkta ilaçlama çalışması başlattığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentte vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için her alanda çalışmalar gerçekleştirildiğine işaret edildi.

Artan kene vakalarına karşı ilaçlama çalışmalarının arttırıldığı bildirilen açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi tarafından toplam 25 ekip görevlendirilerek 327 adet çocuk parkı ile Doğu Park, Batı Park ve Millet Bahçesi gibi vatandaşların yoğun kullandığı sosyal alanlarda kapsamlı ilaçlama işlemleri gerçekleştirildi. Yaz aylarında artış gösteren kene vakalarına karşı vatandaşların sağlığını korumak amacıyla çalışmalarını yoğunlaştıran Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde kapsamlı bir ilaçlama seferberliği başlattı. Özellikle çocuk parkları ve vatandaşların sıklıkla zaman geçirdiği yeşil alanlarda sürdürülen ilaçlama faaliyetleri, kent genelinde halk sağlığını koruma adına büyük önem taşıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi kenelerin üreme ve yayılma riskine karşı dört merkez ilçede yoğun ilaçlama çalışmaları yürütüyor." ifadesine yer verildi.

Vatandaşlara uyarıda bulunan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Keneler özellikle yeşil alanlara hayvanlar aracılığıyla taşınmakta ve insanlara bulaşarak ısırma yoluyla sağlık problemlerine neden olabilmektedir. Bu konuda hem kurum olarak hem de bireysel düzeyde tedbir alınması önemlidir. Vatandaşlarımız kamusal alanlarda kene ile karşılaşmaları halinde belediyeye bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Gelen ihbarlara en kısa sürede müdahale edilerek ilgili bölgelerde yeniden ilaçlama yapılacak. Özellikle çocuk parklarında ve yeşil alanlarda vakit geçiren vatandaşlarımızın dikkatli olmaları, kenelere karşı fiziksel koruyucu önlemler almaları ve Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda yaptığı bilgilendirmelere riayet etmeleri gerekmektedir."