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Samsun'da kendisine ulaşılamayan kişi evinde ölü bulundu

Samsun'da kendisine ulaşılamayan kişi evinde ölü bulundu

Güncel Haberler

Samsun'un Bafra ilçesinde bir süre haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir süre haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.

Kemal Paşa Mahallesi Turna Sokak'ta ikamet eden Ali Coşar'ın (65) eşi, kızının yanına gitti. Evinde tek başına kalan Coşar'dan haber alamayan yakınları, eve geldiğinde ışıkların açık olduğunu gördü.

Coşar'ı hareketsiz halde yatarken gören yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Coşar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Evli ve 3 çocuk babası Coşar'ın cenazesi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Kemal Paşa Mahallesi Ali Coşar Samsun Bafra Güncel Haberler

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