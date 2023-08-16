Samsun'da Kedi Kafesinde 2 Bin 72 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta, kedi kafesine zulalanmış 2 bin 72 adet sentetik ecza bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, kedi kafesine zulalanmış 2 bin 72 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, kedi kafesine zulalanmış 2 bin 72 adet sentetik ecza, 2 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 18 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.