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SAMSUN'DA KAZA YAPAN TRAMVAYLAR KALDIRILDI SEFERLER YENİDEN BAŞLADI

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Samsun'da tramvay, arıza yapan tramvaya arkadan çarptı: 1'i ağır, 26 yaralı (3)Yapılan incelemelerin ardından kaza yapan tramvaylar olay yerinden kaldıralarak Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ kontrol merkezine kaldırıldı.

Samsun'da tramvay, arıza yapan tramvaya arkadan çarptı: 1'i ağır, 26 yaralı (3)

Yapılan incelemelerin ardından kaza yapan tramvaylar olay yerinden kaldıralarak Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ kontrol merkezine kaldırıldı. Rayların temizlenmesinin ardından tramvay seferleri yeniden başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Samsun Güncel Haberler

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