SAMSUN'DA KAZA YAPAN TRAMVAYLAR KALDIRILDI SEFERLER YENİDEN BAŞLADI
Güncel Haberler
Samsun'da tramvay, arıza yapan tramvaya arkadan çarptı: 1'i ağır, 26 yaralı (3)Yapılan incelemelerin ardından kaza yapan tramvaylar olay yerinden kaldıralarak Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ kontrol merkezine kaldırıldı.
Samsun'da tramvay, arıza yapan tramvaya arkadan çarptı: 1'i ağır, 26 yaralı (3)
Yapılan incelemelerin ardından kaza yapan tramvaylar olay yerinden kaldıralarak Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ kontrol merkezine kaldırıldı. Rayların temizlenmesinin ardından tramvay seferleri yeniden başlatıldı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel