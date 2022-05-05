Samsun'da kaza kurşunuyla çocuğunun ölümüne neden olan baba salıverildi - Haberler

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Samsun'da kaza kurşunuyla çocuğunun ölümüne neden olan baba salıverildi

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da kaza kurşunuyla çocuğunun ölümüne neden olan baba salıverildi

Samsun'un Canik ilçesinde temizlerken ateş alan tabancadan çıkan kurşunla 2 yaşındaki çocuğunun ölümüne neden olan baba, serbest bırakıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde temizlerken ateş alan tabancadan çıkan kurşunla 2 yaşındaki çocuğunun ölümüne neden olan baba, serbest bırakıldı.

Canik İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen baba U.K'nin (29) işlemleri tamamlandı. U.K, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

Kaza kurşunuyla yaşamını yitiren 2 yaşındaki Ö.A.K. ise Gültepe Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedildi.

İddiaya göre, dün Gültepe Mahallesi'nde yaşayan U.K'nin ikametinde temizlediği ruhsatsız tabancasının ateş alması sonucu çıkan kurşun yanında bulunan oğlu Ö.A.K'nin kalçasına isabet etmiş, hastaneye kaldırılan küçük çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

AA / Recep Bilek - Güncel

Hisarcık, Samsun, Canik, Kaza, Güncel, Haberler

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