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Samsun'da kaza: 2 kişi yaralandı

Samsun'da kaza: 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde iki kamyonetle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü Azmi A. ile yanında bulunan Sedat K. (39) yaralandı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde iki kamyonetle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Azmi A'nın (38) kullandığı 60 FP 868 plakalı otomobil, Samsun- Ankara kara yolu Toybelen mevkisindeki kavşakta Cavid G. idaresindeki 06 GDK 93 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Savrulan otomobil, Zekeriya I. yönetimindeki 55 BCL 30 plakalı kamyonete çarparak durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü Azmi A. ile yanında bulunan Sedat K. (39) yaralandı. Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Azmi A'nın bir süre önce "alkollü araç kullanmak" suçundan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

İlkadım Ankara Samsun Güncel Haberler

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