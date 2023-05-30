Samsun'da kaza: 2 kişi yaralandı

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde iki kamyonetle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü Azmi A. ile yanında bulunan Sedat K. (39) yaralandı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.