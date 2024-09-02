Samsun'da Kaza: 1'i Çocuk 2 Kişi Yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Miktad Can S. (24) idaresindeki 55 YC 739 plakalı otomobil, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Barajyolu Caddesi Şükür Camisi mevkisinde iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan A.K. (46) yönetimindeki W 21276 N yabancı plakalı cip ile çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Ebru İrem S. (24) ile 1 yaşındaki Uraz Ege S. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.