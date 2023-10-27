Samsun'da kaymakamlığın kadın çalışanları Cumhuriyet'in 100. yılında kırmızı beyaz giyindi

Samsun'da Bafra Kaymakamlığının kadın çalışanları, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları dolayısıyla kırmızı beyaz giyindi.

Bafra Kaymakamlığında, İlçe Nüfus Müdürlüğünde çalışan Şeyda Berkmen öncülüğünde, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri dolayısıyla kadın çalışanların kırmızı beyaz giyinmeleri kararlaştırıldı.

Kaymakamlıkta çalışan 45 kadın, gün boyunca kırmızı beyaz kıyafetleriyle görev yaptı.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen ile kadın çalışanlar, ellerinde Türk bayraklarıyla hükümet konağı önünde Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

Ertürkmen, "Bizler için güzel bir anı oldu. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum." dedi.

Şeyda Berkmen de Cumhuriyet'in 100. yılında güzel bir anı bırakmak istediklerini belirterek, "Arkadaşlarım hepsi bana yardımcı oldu. Kaymakamımızla hepimize güzel bir anı oldu. Mesai arkadaşlarıma bana verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim." diye konuştu.