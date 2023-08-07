Samsun'da Kayıp Yaşlı Adam İçin Arama-Kurtarma Çalışması Başlatıldı

Samsun'un Kavak ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı adam için jandarma ve AFAD ekipleri ormanlık ve dağlık arazide arama-kurtarma çalışması başlattı.

Samsun'un Kavak ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı adam için jandarma ve AFAD ekipleri ormanlık ve dağlık arazide arama-kurtarma çalışması başlattı.

Kavak'ın Karapınar Mahallesi'nde hayvanlarını otlatmak için giden ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan 63 yaşındaki Yaşar Özbek'i bulmak için tüm ekipler seferber oldu. Geniş çaplı arama başlatan ekipler henüz herhangi bir bulguya rastlamadı.

Alınan bilgiye göre, Kavak Karapınar Mahallesi'nde ailesi ile yaşayan Yaşar Özbek, 6 Ağustos Pazar günü sabah erken saatlerde hayvanlarını otlamak için dışarı çıktı. Her öğlen eve yemeğe dönen kocasını o gün eve gelmeyince şüphelenen karısı Muradiye Özbek, mahalledeki komşuna giderek yemeğe gelmeyen eşinin bulmak için yardım istedi. Komşuyla yaptığı aramalar sonuç vermeyince bu kez aramalara mahalle sakinleri de katıldı. Vatandaşların saat 23.00'e kadar süren aramalarından da bir sonuç çıkmayınca aile bu kez durumu jandarmaya bildirdi.

Kayıp ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerine AFAD ekipleri de katılarak iz takip köpeği ve dron desteğiyle başta ormanlık alanlar ve dağlık araziler olmak üzere ilçede kayıp adamı bulmak için geniş çaplı bir arama-kurtarma çalışması başlattı. - SAMSUN