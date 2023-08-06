Samsun'da kayıp şahıs su kanalında ölü bulundu

Samsun'un Terme ilçesinde bir haftadır kayıp olan 63 yaşındaki Hayati Yüksel, Altunlu Mahallesi'nde bulunan su kanalında ölü olarak bulundu. Yapılan otopsi sonucunda ölüm sebebi belirlenecek.

Samsun'da bir haftadır kayıp olan 63 yaşındaki şahıs su kanalında ölü bulundu.

Okay, Terme ilçesi Altunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir haftadır kayıp olan Hayati Yüksel (63) aynı mahallede yol kenarında bulunan su kanalında ölü bulundu. Yüksel'in cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN