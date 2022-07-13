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Samsun'da kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor

AA - Recep Bilek - Güncel
Samsun'da kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 6 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 6 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu otizmli E.A'nın bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler ile İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi ekipleri, Yeşilırmak Nehri'nde arama çalışmalarına devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığına ait kadavra ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.

Samsun'da 7 Temmuz Perşembe günü akşam saatlerinden bu yana haber alınamayan E.A'nın ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

AA / Recep Bilek - Güncel

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