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Kayıp otizmli çocuğu arama çalışmaları sürdü

AA - Güncel
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde 12 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunun bulunması için çalışmalar devam etti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 12 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunun bulunması için çalışmalar devam etti.

Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu otizmli Emine Nur Ayhan için İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler, İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi ekipleri ile Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Yeşilırmak Nehri'nde arama yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı komando timleri iz takip ve kadavra köpekleriyle, jandarma asayiş timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) istihbarat timleri, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de kayıp çocuğu karadan aradı.

Çalışmalarda, belirlenen alan havadan da dron yardımıyla tarandı.

Samsun'da 7 Temmuz perşembe günü akşam saatlerinden bu yana haber alınamayan Emine Nur Ayhan'ın ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

AA / Güncel

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