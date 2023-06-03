Samsun'da kayıp Irak uyruklu şahsın arama çalışmaları sürüyor

Samsun'un Alaçam ilçesinde deniz kenarında elbiseleri bulunan yabancı uyruklu şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Yakakent ilçesinde simit fırını sahibi 22 yaşındaki Irak uyruklu Mohammed Ghanim Younus'un kayıp olduğu yönünde yapılan ihbarı değerlendiren Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın dün akşam üzeri 55 MA 1913 plaka motosikleti ile Yarkent'ten, Alaçam ilçesi Geyikkoşan Sahili'ne gittiğini belirledi. Geyikkoşan Sahili'nde yapılan aramada 55 MA 1913 plaka motosiklet park halinde, Mohammed Ghanim Younus'a ait kimlik, cep telefonu ve elbiseleri ise deniz kenarında bulundu. Arama çalışmalarını sürdüren Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun Sahil Güvenlik, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK) ve Sinop Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Bugün olay yerine gelen Samsun Sahil Güvenlik DEGAK ve Sinop Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama çalışmaları başlattı. Arama çalışmaları denizde bot ve dalgıçlar tarafından sürdürülüyor.

Arama çalışmalarının gün batımına kadar süreceği öğrenildi. - SAMSUN