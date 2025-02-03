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Samsun'da Kayıp Balıkçı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Samsun'da Kayıp Balıkçı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaybolan balıkçı Muharrem Sevgili için 43 gündür sürdürülen arama çalışmalarında henüz bir iz bulunamadı. Çalışmalara yerel yetkililerin yanı sıra vatandaşlar da destek veriyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçının bulunması için yürütülen arama çalışmaları sürüyor.

Costal sahili açıklarında kaybolan balıkçılardan Muharrem Sevgili (52) için yürütülen arama çalışmalarına Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve UMKE'den oluşan 6 kişi katılıyor.

Çalışmalara vatandaşlar da karadan destek veriyor.

Bölgede 43 gündür sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında henüz kayıp balıkçıya ait bir ize rastlanılamadı.

Olay

Costal Limanı'ndan 22 Aralık 2024'te çıkıp Yeşilırmak önlerinde ilerleyen Muharrem Sevgili ile Halil Kayış'ın bulunduğu "MURATIM 55" isimli balıkçı teknesinden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. 26 Aralık'ta limandan yaklaşık 1100 metre açıkta 9 metre derinlikte ulaşılan tekne kıyıya çekilmiş, Halil Kayış'ın cesedi ise 27 Aralık'ta gece saatlerinde Karabahçe Mahallesi sahilinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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