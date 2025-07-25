Samsun'da Kaybolan Kişinin Cesedi Bulundu

Samsun'da Kaybolan Kişinin Cesedi Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan 36 yaşındaki Samet Gebesoy'un cesedi, arama çalışmaları sonucu kıyıdan 30 metre açıkta bulundu. Gebesoy'un cesedi otopsi için adli tıpa götürüldü.

Samsun'un İlkadım ilçesinde denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Fener mevkisindeki dolgu alanından dün denize girdikten sonra haber alınamayan Samet Gebesoy'u (36) arama çalışmaları sonucu, kıyıdan 30 metre açıkta cesedi bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği ekipleri, Gebesoy'un cesedini sudan çıkardı.

Ceset, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına götürüldü.

Fener mevkisindeki dolgu alanından dün akşam girdiği denizde kaybolan Samet Gebesoy'un bulunması için Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile sağlık ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı. Kıyıda, Samet G'ye ait eşyalar ile motosiklet bulunmuştu.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Yangın şehidinin oğlu 'Baba, ben sensiz ne yapacağım?' diye feryat etti

Şehidin oğlunun feryadı, kalplere bıçak gibi saplandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup maç biter bitmez telefona sarılarak tepki gösterdi

Maç biter bitmez telefona sarılarak taraftara tepki gösterdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.