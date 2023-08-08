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Samsun'da kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu

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Samsun'un Kavak ilçesinde 2 gün önce hayvan otlatmak için evinden ayrılan Yaşar Özbek'in cansız bedeni ormanda bulundu. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışmaları yaptı.

SAMSUN'un Kavak ilçesinde 2 gün önce hayvan otlatmak için çıktığı evine geri dönmeyen Yaşar Özbek (63), ölü olarak bulundu.

Samsun'un Kavak ilçesinde 2 gün önce hayvanlarını otlatmak için evinden ayrılan Yaşar Özbek, geri dönmedi. Endişe duyan eşi Muradiye Özbek, komşularından yardım isteyerek ormanda Yaşar Özbek'i aramaya başladı. Sonuç alamayan Özbek ve komşuları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma arama kurtarma ekibi, bölgede arama yaptı ancak çalışmalardan sonuç alamadı. Bunun üzerine aramaya AFAD ekipleri de destek verdi. İz köpeği ve dron ile destek verilen çalışmalar neticesinde Yaşar Özbek'in ormanda cansız bedenine ulaşıldı. Özbek'in cenazesi morga götürülürken, ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Öncel - Güncel

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