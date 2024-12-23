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Samsun'da Kaybolan İki Balıkçı İçin Arama Kurtarma Çalışması Başlatıldı

Samsun'da Kaybolan İki Balıkçı İçin Arama Kurtarma Çalışması Başlatıldı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde balık için denize açılan ve kaybolan iki balıkçının bulunması amacıyla helikopter destekli arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldıkları denizde kaybolan iki balıkçının bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Costal Limanı'ndan balık avlamak için 22 Aralık akşamı saat 17.00'de çıkarak Yeşilırmak önlerinde ilerleyen "MURATIM 55" isimli balıkçı teknesinden haber alınamaması üzerine diğer balıkçılar ihbarda bulundu.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, teknede bulunan H.K. (45) ve M.S'nin (52) bulunması için helikopter destekli arama kurtarma çalışması başlattı.

Balıkçıların yakınlarının da limandaki bekleyişi sürüyor.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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