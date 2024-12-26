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Samsun'da Kaybolan Balıkçılar İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Samsun'da Kaybolan Balıkçılar İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaybolan balıkçılar Halil Kayış ve Muharrem Sevgili'yi bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 4. gününde sürüyor. 114 kişilik ekip, deniz, hava ve karadan yürütülen yoğun aramalara katılıyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldıkları denizde kaybolan iki balıkçının bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları, olayın 4. gününde devam ediyor.

Costal sahili açıklarında kaybolan balıkçı Halil Kayış (45) ve Muharrem Sevgili'yi (52) bulmak için yürütülen arama kurtarma çalışmalarına, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıçlarının yanı sıra İl Jandarma Komutanlığı personeli, Samsun, Tokat ve Sinop'tan gelen AFAD görevlileri, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile sivil toplum kuruluşu ekiplerinden oluşan 114 kişi katılıyor.

Havadan ve karadan gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarına balıkçı tekneleri de destek veriyor.

AFAD bünyesindeki arama kurtarma köpeği de limandaki kayalıklarda yapılan çalışmalara destek oluyor.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıçları ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı botunda bulunan yerli üretim row cihazı (su altı görüntüleme cihazı) ile limandan yaklaşık 1 kilometre açıkta, 7 metre derinlikte balıkçılara ait olduğu değerlendirilen tekne tespit edildi.

Tekne ve çevresinde yoğunlaştırılan arama çalışmalarında ilgili kurumlara ait dalgıçlar, dalış yapıldı.

Dalgıçların halat bağladığı tekne, bir balıkçı gemisinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Samsun Balıkçı Barınağı'na götürüldü.

Limanda bekleyişlerini sürdüren balıkçıların yakınları da bölgedeki çalışmaları takip ediyor. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, balıkçıların yakınlarına arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Costal Limanı'ndan 22 Aralık'ta çıkıp Yeşilırmak önlerinde ilerleyen 2 kişinin bulunduğu "MURATIM 55" isimli balıkçı teknesinden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Arama kurtarma çalışmalarında dün, kaybolan balıkçıların teknesine ait olduğu değerlendirilen ağlar bulunmuştu.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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