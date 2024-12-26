Samsun'da Kaybolan Balıkçılar için Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldıkları denizde kaybolan iki balıkçının bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları olayın 4. gününde devam ediyor.

Costal sahili açıklarında kaybolan balıkçı Halil Kayış (45) ve Muharrem Sevgili'yi (52) bulmak için yürütülen arama kurtarma çalışmalarına, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıçlarının yanı sıra İl Jandarma Komutanlığı personeli, Samsun, Tokat ve Sinop'tan gelen AFAD görevlileri, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile sivil toplum kuruluşu ekiplerinden oluşan 114 kişi katılıyor.

Arama kurtarma çalışmalarına balıkçı tekneleri de destek veriyor.

AFAD bünyesindeki arama kurtarma köpeği de limandaki kayalıklarda yapılan çalışmalara destek oluyor.

Limanda bekleyişlerini sürdüren balıkçıların yakınları da bölgedeki çalışmaları takip ediyor.

Costal Limanı'ndan 22 Aralık'ta çıkıp Yeşilırmak önlerinde ilerleyen 2 kişinin bulunduğu "MURATIM 55" isimli balıkçı teknesinden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Arama kurtarma çalışmalarında dün kaybolan balıkçıların teknesine ait olduğu değerlendirilen ağlar bulunmuştu.