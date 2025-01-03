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Samsun'da Kaybolan Balıkçı İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Samsun'da Kaybolan Balıkçı İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaybolan balıkçı Muharrem Sevgili'yi bulmak için arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalara çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşları katılıyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 22 Aralık'ta tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçının bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Costal sahili açıklarında kaybolan balıkçılardan Muharrem Sevgili (52) için yürütülen arama kurtarma çalışmalarına, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıçlarının yanı sıra İl Jandarma Komutanlığı, Samsun, Tokat ve Sinop'tan gelen AFAD görevlileri, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile sivil toplum kuruluşu ekiplerinden oluşan 88 kişi katılıyor.

Çalışmalara helikopterle havadan, vatandaşlarca da karadan destek veriliyor.

Costal Limanı'ndan 22 Aralık'ta çıkıp Yeşilırmak önlerinde ilerleyen 2 kişinin bulunduğu "MURATIM 55" isimli balıkçı teknesinden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmış, 26 Aralık'ta limandan yaklaşık 1100 metre açıkta 9 metre derinlikte ulaşılan tekne kıyıya çekilmiş, Halil Kayış'ın cansız bedeni ise 27 Aralık'ta gece saatlerinde Karabahçe Mahallesi sahilinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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