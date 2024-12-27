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Samsun'da Kaybolan Balıkçı İçin Arama Kurtarma Çalışmaları 5. Gününde

Samsun'da Kaybolan Balıkçı İçin Arama Kurtarma Çalışmaları 5. Gününde
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde açıldığı denizde kaybolan balıkçı Muharrem Sevgili için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 5. gününde devam ediyor. Çalışmalara sahil güvenlik, jandarma, AFAD ve sivil toplum kuruluşları katılıyor. Gece saatlerinde kaybolan balıkçılardan birinin cansız bedeni kıyıda bulundu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçının bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 5. gününde devam ediyor.

Costal sahili açıklarında kaybolan balıkçılardan Muharrem Sevgili (52) için yürütülen arama kurtarma çalışmalarına, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıçlarının yanı sıra İl Jandarma Komutanlığı personeli, Samsun, Tokat ve Sinop'tan gelen AFAD görevlileri, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile sivil toplum kuruluşu ekiplerinden oluşan 128 kişi katılıyor.

Çalışmalara balıkçı tekneleri de destek veriyor. AFAD bünyesindeki arama kurtarma köpeği de limandaki kayalıklarda yapılan çalışmalarda yer alıyor.

Öte yandan, gece saatlerinde meslektaşları tarafından Karabahçe Mahallesi mevkisinde kıyıda cansız bedeni bulunan kayıp balıkçı Halil Kayış'ın cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Costal Limanı'ndan 22 Aralık'ta çıkıp Yeşilırmak önlerinde ilerleyen 2 kişinin bulunduğu "MURATIM 55" isimli balıkçı teknesinden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Arama kurtarma çalışmalarında dün kaybolan balıkçıların teknesine ait olduğu değerlendirilen ağlar bulunmuştu.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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