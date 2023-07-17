Samsun'da kaybolan 11 yaşındaki Ahmet'i arama çalışmaları devam ediyor

Samsun'da denize giren kuzeni ve ikizi boğularak hayatını kaybeden Ahmet'in arama çalışmaları 3. günde de devam ediyor. Samsun Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı dalgıçları Ahmet'i bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Samsun'da girdikleri denizde kuzeni ve ikizi boğularak hayatını kaybeden, kendisi de kaybolan 11 yaşındaki Ahmet'i arama çalışmaları 3. günde de devam ediyor. Kaybolmasının 3. gününde Ahmet'i Samsun Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı dalgıçları detaylı bir şekilde arıyor.

Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Golf Kulübü mevkisinde 15 Temmuz Cumartesi günü meydana gelen olayda, serinlemek için denize giren kardeşler Elif Nur Topçu (11) ve Oğuzhan Topçu (8) ile ikiz kardeşler Ahmet Altundal (11) ve Sümeyya İncilay Altundal (11) akıntıya kapıldı. Olaya müdahale eden Samsun Emniyet Müdürlüğü kurbağa adamları Oğuzhan Topçu ve Sümeyya İncilay Altundal'ı sağ olarak kurtardı, Elif Nur Topçu'yu kalbi durmuş halde sahile çıkardı. Ahmet Altundal ise denizde kayboldu. Dalgıç polislerin uzun süre kalp masajı yaptığı Elif Nur Topçu ve Sümeyya İncilay Altundal özel bir hastaneye, Oğuzhan Topçu ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Sümeyya İncilay Altundal ve Elif Nur Topçu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocukların cenazeleri dün toprağa verildi.

Ahmet'i arama çalışmaları sürüyor

11. yaşındaki Ahmet Altundal'ı dalgıç polisler ve sahil güvenlik ekipleri 3 gündür arıyor. Dalgıçlar su altında ararken, tekneler ise su üzerinde arama çalışması yapıyor. Polis ekipleri kıyıda da arama çalışması yapıyor. Bu sabah tekrar başlayan arama çalışmasında saat 11.00 itibarıyla Ahmet'e ulaşılamadı.

Arama çalışmasının devam edeceği öğrenildi. - SAMSUN