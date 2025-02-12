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Samsun'da Kayak Festivali Heyecanı
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Samsun'un Ladik ilçesinde düzenlenen kayak festivaline yoğun katılım oldu. Belediye, katılımcılara kızak ve çay ikram etti. Ladik Belediye Başkanı, etkinliğin gelecekte daha kapsamlı hale getirileceğini açıkladı.

Samsun'un Ladik ilçesinde kayak festivali düzenlendi.

Ladik Belediyesi tarafından Koğa Mahallesindeki "Muhtarın Yokuşu" mevkisinde etkinlik gerçekleştirildi.

Çok sayıda çocuk ve yetişkinin katıldığı festivalde, belediye ekipleri kızağı olmayanlara kızak verdi.

Ayrıca, büyük bir semaverde hazırlanan çay ise katılımcılara ikram edildi.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal ise yaptığı açıklamada, ilçede ilk kez böyle bir etkinlik yapıldığını ifade etti.

Topal, "Okullarında tatil olmasıyla mükemmel bir katılım vardı. İnşallah bu etkinliği geleneksel hale getirip daha geniş ve daha kapsamlı bir kış festivali yapacağız. Katılan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
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