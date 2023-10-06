Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da kavşakta kaza: 3 yaralı

SAMSUN - Samsun'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolu Derecik Mezarlığı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Yazıcı idaresindeki 16 HT 008 plakalı otomobil kavşakta yolun karşısına geçmekte olan Numan Ergöl'ün kullandığı 42 UY 414 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Hatice Torun, Duhan Can Torun ve Elif Esila Torun yaralandı. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.