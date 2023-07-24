Samsun'da kavgada bir kişi bıçakla yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan tartışma kavgaya dönüşerek bir kişinin bıçakla yaralanmasına neden oldu. Yaralı hastaneye kendi imkanlarıyla giderken, şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.
Kemal Paşa Mahallesi'nde çay ocağının önünde M.T. (34) ile Ö.K. (55) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T., Ö.K'yi yüzünden bıçakla yaraladı.
Kendi imkanlarıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne giden yaralı tedavi altına alındı.
Şüpheli M.T. polis tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel