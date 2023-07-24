Samsun'da kavgada bir kişi bıçakla yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan tartışma kavgaya dönüşerek bir kişinin bıçakla yaralanmasına neden oldu. Yaralı hastaneye kendi imkanlarıyla giderken, şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.