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Samsun'da kavga sonucu bir kişi bıçakla yaralandı

AA - Yaşar Karaman - Güncel
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Samsun'da kavga sonucu bir kişi bıçakla yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan bıçaklı kavga sonucu bir kişi yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan bıçaklı kavga sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıcalı Mahallesi Altunalev Sokak'ta karşılaşan S.Ş. ve E.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ş, bıçakla E.A'yı yaraladı.

E.A, sağlık ekibince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.Ş. ise Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

AA / Yaşar Karaman - Güncel

Çarşamba, Samsun, kavga, Güncel, Haberler

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