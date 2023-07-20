Samsun'da kavga sırasında bekçinin silahı çalındı, zanlı gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan bekçinin belindeki silahı çalan zanlı, polis tarafından gözaltına alındı. Olayda şüpheli bir el ateş etti ancak polis tarafından etkisiz hale getirildi.