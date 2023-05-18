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Samsun'da kavga: Bir kişi bıçakla yaralandı

Samsun'da kavga: Bir kişi bıçakla yaralandı

Güncel Haberler

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. İki grup arasında çıkan tartışma sonrası yaşanan olayda, yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Çiftlik Mahallesi Divitçioğlu Caddesi'nde iki grup arasında "yan bakma" mevzusundan tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan M.İ. (29) bıçakla N.K'yi yaraladı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastaneye kaldırılan N.K. tedavi altına alındı.

Taraflardan M.İ, B.İ. (32), Y.İ. (55), N.K. (24), C.S.K. (25), M.Y. (24) ile kavgayı ayırmaya çalışan esnaf E.M. (25) darbedildi.

Polis ekipleri, kavgaya karışan bazı şüphelileri gözaltına aldı.

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Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

Çiftlik İlkadım Samsun Güncel Haberler

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