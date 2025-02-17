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Samsun'da Kauçuk Fabrikasında Yangın Çıktı

Samsun'da Kauçuk Fabrikasında Yangın Çıktı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki kauçuk fabrikasında gece saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, fabrikada hasara neden oldu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kirazlık Mahallesi 1027. Sokak'taki Örnek Sanayi Sitesi'nde bulunan kauçuk fabrikasında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın fabrikada hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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