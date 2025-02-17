Samsun'da Kauçuk Fabrikasında Yangın Çıktı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kirazlık Mahallesi 1027. Sokak'taki Örnek Sanayi Sitesi'nde bulunan kauçuk fabrikasında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın fabrikada hasara neden oldu.