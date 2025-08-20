Samsun'da Karpuz Yüklü Kamyonette 110 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi

Samsun'da polisin durdurduğu bir karpuz yüklü kamyonette, 110 bin 466 sentetik hap bulundu. Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

SAMSUN'da polisin durdurduğu karpuz yüklü kamyonette, 110 bin 466 sentetik hap ele geçirildi. Araçtaki 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı bir ilden Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından 3 gün süren operasyon planlandı. Şüphelilerin bulunduğu karpuz yüklü kamyonet, Ladik ilçesi Hacıali Mahallesi'nde durduruldu. Araçta yapılan aramada; 110 bin 466 sentetik hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 598 bin 770 lira ele geçirildi. Araçta bulunan A.Ö. (39), S.A.S. (24), M.Y. (51), K.H. (39), Ş.Y. (29) ve H.D. (27) gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber-Kamera : Gökçen ÖZEN/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
