Samsun'da karısını makasla yaralayan kişi gözaltına alındı

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı eşini darbederek makasla yaralayan şüpheli, yakalandı.

Alınan bilgiye göre, gece Rasathane Mahallesi Aysu Sokak'ta Irak uyruklu N.H.M.A.A. isimli kadın ile eşi N.M.İ.A.S. arasında tartışma çıktı.

Eşi tarafından darbedilen ve makasla omuz ile göğsünden yüzeysel kesilerle yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şüpheli ise İlkadım Emniyet Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu ekiplerince gözaltına alındı.