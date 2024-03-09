Samsun'da Kargoda Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'da, kargoyla gönderilen kolide uyuşturucu bulunmasıyla ilgili yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün kargoyla getirttiği uyuşturucuyu piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Operasyonda, 4 bin 421 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Samsun'da, kargoyla gönderilen kolide uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün kargoyla getirttiği uyuşturucuyu piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda kargoyla gelen kolide uyuşturucuyu temin eden V.U. ve A.K'yi suçüstü yakaladı.
Kargo paketi ve zanlıların ikametlerindeki aramada, 4 bin 421 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.