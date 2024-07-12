Samsun'da Kargoda Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'da kargoyla gönderilen bir kolide uyuşturucu bulunması üzerine yapılan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 51,35 gram esrar ele geçirildi.
Samsun'da, kargoyla gönderilen kolide uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kargoyla getirilen uyuşturucunun piyasaya sürülmeye hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda kargoyla gelen kolide uyuşturucuyu temin eden E.B'yi (26) yakaladı.
Kargo paketinde reçine haline getirilmiş 9 parça halinde toplam 51,35 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.