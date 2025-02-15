Samsun'da Kargoda Uyuşturucu Ele Geçirildi, İki Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'un Atakum ilçesinde yapılan operasyonda, kargo paketinde ele geçirilen 400 gram kokain ve 42 sentetik ecza hap sebebiyle iki kişi gözaltına alındı.
Samsun'un Atakum ilçesinde kargoyla gönderilen pakette uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kargoyla getirilen uyuşturucunun piyasaya sürülmeye hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda kargo paketindeki uyuşturucuyu temin eden B.Y. (26) ile Y.E.B'yi (27) yakaladı.
Kargo paketinde kıyafete sarılı 400 gram kokain ve 42 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.