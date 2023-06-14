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Samsun'da Kargo Kamyonu Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'da Kargo Kamyonu Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karakolu 40. kilometresi Beylerce mevkiinde bir kargo kamyonu yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Samsun'da kargo kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karakolu 40. kilometresi Beylerce mevkiinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurtca Başaran idaresindeki 55 ADV 902 plakalı bir kargo şirketine ait kamyon, yoldan çıkarak önce çöp konteynırına ardından refüjdeki taşlara çarpıp devrildi. Kazada sürücü Kurtça Başaran olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çarşamba Samsun Güncel Haberler

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