Samsun'da Kardeşler Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriyor

Samsun'da yaşayan iki kardeş, şehirdeki işlerini bırakarak kırsal mahalledeki baba topraklarında tıbbi aromatik bitki yetiştiriyor. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile Samsun Büyükşehir Belediyesinden destek alan kardeşler, lavanta, papatya, kekik, ada çayı, ekinezya gibi bitkileri üretiyor ve yağlarını satıyor.

Samsun'da yaşayan iki kardeş, şehirdeki işlerini bırakarak kırsal mahalledeki baba topraklarında uzun süre boş kalan arazilerinde tıbbi aromatik bitki yetiştiriyor.

Samsun kent merkezindeki işlerinden yaklaşık 5 yıl önce ayrılan iki çocuk babası Ramazan Karagöz ile kız kardeşi üç çocuk annesi Beratiye Kıran, Kavak ilçesi kırsal Azaklı Mahallesi'nde bulunan baba topraklarında tıbbi aromatik bitki yetiştirmeye karar verdi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile Samsun Büyükşehir Belediyesinden destek alan iki kardeş, bir bölümü kendilerine ait, bir kısmı ise kiralık yaklaşık 550 dönüm alanda tıbbi ve aromatik bitkiler olan lavanta, papatya, kekik, ada çayı, ekinezya üretmeye başladı.

Kurdukları tesiste bunlardan yağ elde eden kardeşler ürettikleri yağı ise talep edenlere satıyor.

Beratiye Kıran, AA muhabirine, kardeşinin teşvikiyle baba topraklarında tıbbi aromatik bitki üretimi işine girdiklerini söyledi.

İşlerinden memnun olduğu, aradan geçen 5 yılda kapasitelerini artırdıklarını belirten Kıran, "Genelde burada buğday olur, insanlar kendine göre mısır, fasulye eker. Bizim yaptığımız ise daha önce pek bilinmeyen bir şeydi. Gençler için de çok güzel. Ben de köyüme geldim, çalışıyorum." dedi.

Daha önce verim alamadıkları araziden tıbbi aromatik bitki üretiminde güzel sonuçlar elde ettiklerini vurgulayan Kıran şöyle devam etti:

"Biz geniş bir aileyiz, 8-10 kişi oluyoruz. Biz dikim, otla mücadele, kesim, hasat işleriyle uğraşıyoruz. Yağını ise kardeşim, yeğenimle fabrikada çıkarıyor. Ben en son Samsun'da balık fabrikasında çalışıyordum. İşim güzeldi ama insanın kendi işinin olması daha güzel bence. Köyünde kardeşinle, ailenle bir şeyler yapmak daha güzel. Önceden babamız ekip biçmiş, o da kendine anca yetiyormuş. Satıp gelir kazanma şansın yoktu. Şimdi para kazanıyoruz kendi tarlalarımızdan. Kırsal kesimlerde olmayacak şeyler oluyor. Ürünlerimizden para kazanıyoruz, çok güzel bir şey."

Kendi işinin patronu olduğunu, bundan mutluluk duyduğunu işaret eden Kıran, "Ailece çok mutluyuz diyebilirim. Büyükşehir Belediyemiz gençlere teşvik veriyor. Gençler artık kendi bahçesinde, kendi işinde çalışabilir. Şehirde kirada duracağına burada kendi işini yapıp tarlasından, bahçesinden verim alabilir." ifadesini kullandı.

Kıran, mahallelerinde önce kendilerini eleştirenlerin şimdi aldıkları benzer teşviklerle tıbbi aromatik bitki yetiştirmeye hazırlandığını aktardı.

Ürünlerinden Almanya'ya numune gönderdiler

Ramazan Karagöz ise işlerini severek yaptıklarını, kendi işletmelerinde ürünlerinin yağlarını değerlendirdiklerini söyledi.

Tavsiye üzerine bu işe girdiklerini ve ailece çalıştıklarını anlatan Karagöz, "İlk başta 15 dönüm arazide denemeyle başladık. Şimdi 500 dönümün üzerine çıktık. Bu sene lavantayı yaklaşık yüz dönümde üretiyoruz. Ada çayı ve diğer ürünlerde de yaklaşık o şekilde. Ürünlerimizin hepsi daha yavru. Bu ürünler yıl geçtikçe daha çok verim veriyor. Bu sene Avrupa'ya da açıldık. Almanya'ya numune gönderdik ama elimizdeki ürün az olduğu için öncelikle yurt içini tercih ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin kendilerine fide desteği verdiğini belirten Karagöz, "Bu sene ekipman desteği de aldık. DOKAP'tan da desteklerimiz oldu. Bizi örnek alan çiftçilerin bu sektöre yönelimleri var." diye konuştu.

"Tarımda kadın elinin değdiği her iş sürdürülebilir"

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi personeli Hicran Çıkış Kanca da Samsun İli Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılarak Geliştirilmesi Projesi kapsamında üreticilere destek verildiğini dikkati çekerek "Kırsal gelir kaynaklarının artırılması amacıyla Kavak ilçesini pilot bölge seçtik. Kırsal kalkınmada şunu gördük, tarımda kadın elinin değdiği her iş sürdürülebilir. Bu nedenle projelerimizde daha çok kadın çiftçilerimizi destekledik ve yaygınlaştırmaya çalıştık." dedi.

OKA ve DOKAP iş birliğinde yürütülen projeler kapsamında üreticilere destek ve eğitim de verdiklerini dile getiren Kanca, "Bugüne kadar çiftçilerimize 1 milyon 140 bin fide, 30 bin de fidan desteği sağladık. 'Tıbbi Aromatik Bitkilerin İhracatının Genişletilmesi Eğitimi Projesi' kapsamında eğitim, 'Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Hasat Kurutma ve İşleme Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında da mekanizasyon desteği verdik." şeklinde konuştu.

Çiftçilerin verimi yüksek ürünler üretmesini teşvik ettiklerinin altını çizen Kanca, "Farklı bir pencere açtık. Görüyoruz ki ürün olup para kazanılacağına çiftçilerimiz ikna olduğunda yeni yöntemleri de çok rahatlıkla deniyor ve benimsiyorlar." ifadesini kullandı.